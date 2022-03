Bale, parla l’agente: “Il Real Madrid dovrebbe integrarlo maggiormente nella squadra”

Il rapporto di Gareth Bale con l’ecosistema Real Madrid non è mai stato semplice, fattispecie probabilmente appesantita dalle reiterate polemiche del calciatore con la stampa spagnola, che gli ha spesso contestato un atteggiamento non in linea con il suo status e un’eccessiva discrepanza rispetto a quanto accade in Nazionale. L’agente del gallese, Jonathan Barnett, non ha lesinato frecciate ai Blancos, come notiamo da questo suo virgolettato rilasciato al quotidiano The Telegraph: “Se il Real Madrid integrasse maggiormente Gareth nella squadra avrebbe un grande giocatore, ma convivremo con questa situazione e andremo avanti“.

Foto: Twitter Real Madrid