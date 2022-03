Bale fa doppietta e porta il Galles in finale. Poi attacca la stampa spagnola: “Devono vergognarsi”

Gareth Bale è una leggenda vivente in Galles, nonostante in stagione abbia racimolato una manciata di minuti col Real. Ieri una doppietta decisiva, che ha portato i suoi compagni a giocarsi la finale playoff contro la vincente di Scozia-Ucraina. A Sky Sport Bale ci è andato giù pesante contro chi, in Spagna, lo critica duramente: “È stata una grande partita, abbiamo dimostrato la nostra esperienza nei big match. È stato lo scenario perfetto, se gioco posso calciare le punizioni ed è stato splendido vederla entrare. Il gol segnato abbastanza presto ci ha dato spinta, così come il secondo, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà nel finale, ma credo che sia normale. Ora ci godiamo questa serata, manca solo una partita contro la Scozia o contro l’Ucraina, che sarà difficile. Ma ci arriveremo preparati. Non ho bisogno di mandare messaggi, sarebbe una perdita di tempo. Dovrebbero vergognarsi, perché è una cosa molto brutta, una vera vergogna”.

FOTO: Sito Galles