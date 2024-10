Baldanzi: “Mi sento bene, nello spogliatoio non pensiamo alle proteste”

Tommaso Baldanzi è intervenuto in conferenza stampa, insieme al suo allenatore Ivan Juric, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev.

“Mi sento bene. Sono riuscito a fare tutta la preparazione e questo è importante per me, per noi. Sto bene fisicamente e mentalmente. La Dinamo è una squadra forte ma noi ci teniamo a fare bene”.

Su Soulè: “Penso che se passi da una squadra di bassa ad alta classifica serve un periodo di adattamento. Soulè si sta inserendo piano piano nel gruppo e può fare benissimo”.

La protesta della curva: “Nello spogliatoio non pensiamo alle varie proteste. Pensiamo e viviamo la partita. Cercheremo di riportarli dalla nostra parte solo attraverso le nostre prestazioni”

De Rossi ti ha provato trequartista: “Penso che sia stato molto importante quel periodo per me. Sono giovane e penso che in una grande squadra come questa deve coprire più ruoli. In fase difensiva devo lavorarci ancora molto e sì, questo è un passo che ho fatto con Daniele”.

Foto: baldanzi sito roma