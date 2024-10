Juric: “Bisogna inserire altri giocatori ma non sarà un turnover massiccio, serve cattiveria”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Dinamo Kiev, che si disputerà domani sera allo Stadio Olimpico alle ore 18:45.

Sul clima nello spogliatoio: “La squadra ha fatto tante cose belle e giuste anche a Monza, Elfsborg e Bilbao. Vedo giocatori che sono migliorati molto in tante cose. Non siamo però ciò che deve essere la Roma, cioè una squadra che vince le partite. Dobbiamo cambiare mentalità. Nell’ultima partita abbiamo visto la volontà di tutti, dall’altra parte non abbiamo ancora una mentalità vincente. Solo 3 vittorie nelle ultime partite. Qua c’è tutto per lavorare bene, non dobbiamo avere scuse. Bisogna cambiare registro. Da domani e domenica mi aspetto una volontà ancora superiore: serve una cattiveria tale per uscirne”.

Novità contro la Dynamo?: “Serve inserire altri giocatori visti i tanti impegni ravvicinati. Ma non sarà un turnover massiccio”.

Manca un po’ di protezione nei confronti dell’allenatore?: “A me non manca niente, ho una situazione perfetta. Mi confronto quotidianamente col direttore. Potrei attaccarmi alle scuse, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli. Dobbiamo cambiare da subito: voglio cattiveria a costo di giocare meno bene. Cambiamo completamente questa mentalità”.

Come si allena la mentalità della Roma?: “A livello di gioco e proposta abbiamo fatto grandi passi avanti. La mentalità si allena durante gli allenamenti: ne abbiamo sbagliati pochi, ma è lì che cresci e diventi tosto. Il lavoro quotidiano e l’approccio alla partita contribuiscono alla mentalità vincente”.

È soddisfatto della coppia Cristante-Koné? “Alcune cose buone, altre si possono fare meglio. Abbiamo tanti centrocampisti, proveremo anche altre varianti. Non ci sono posti fissi, soprattutto quando le cose non vanno. Possono giocare tutti”.

Foto: Instagram Roma