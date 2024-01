Baldanzi e la Roma: un colpo intelligente. Tutto in 24 ore, con vista sul futuro

Tommaso Baldanzi e la Roma: ieri sera vi avevamo anticipato come il club giallorosso intendesse uscire allo scoperto dopo aver intuito che l’Empoli alle condizioni giuste avrebbe ceduto il talentuoso 2003 e malgrado il gol pesantissimo segnato in casa della Juve. È andata proprio così: l’apertura del club di Corsi, la Roma che si è infilata in un pertugio, la trattativa che si è consumata e ha visto la conclusione in circa 24 ore quando per molti era diventata, se non impossibile, come minimo complicata. Un colpo intelligente se consideriamo le qualità di Baldanzi, le sue prospettive, il fatto che la Roma dovrà comunque intervenire in modo massiccio sul prossimo mercato tra prestiti, clausole e contratti in scadenza.