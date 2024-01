L’indiscrezione: Baldanzi, l’avanzata di ieri sera e la Roma ormai al traguardo!

Ieri sera vi abbiamo raccontato come la Roma fosse assolutamente rientrata in corsa per Tommaso Baldanzi. E come la decisione dell’Empoli fosse quella di cederlo per ragioni tattiche e anche di… scrupolo, considerata la classifica che oggi è un quiz, per evitare di trovarsi dinanzi a una ipotetica svalutazione a fine maggio. Stamattina abbiamo aggiunto che i contatti fittissimi avrebbero potuto portare a un incontro per gli accordi. Viaggiamo spediti, la Roma è lanciata, mancano gli accordi definitivi, ma siamo sulla strada giusta. I giallorossi hanno avuto un’apertura dall’Empoli sulla formula e sull’obbligo a determinate condizioni. Potrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo. Baldanzi ha aperto totalmente e non vede l’ora di raggiungere la Capitale. Dirittura.

Foto: Instagram Baldanzi