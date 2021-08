Bakayoko, il Milan aspetta il via libera dal Chelsea

Paolo Maldini ha detto che il Milan farà ancora qualcosa prima della conclusione del mercato. Tenendo conto che Adli resta un nome caldo, il Milan conta di incassare il via libera per Bakayoko. Il centrocampista ha scelto i rossoneri, la formula sarà quella del prestito leggermente oneroso, si sta trattando la cifra per il diritto di riscatto. Ma il Milan è quasi al traguardo.

Foto: Twitter Milan