Maldini: “E’ un Milan più forte dell’anno scorso. Ancora qualcosina sul mercato e siamo pronti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport prima della gara inaugurale della stagione contro la Sampdoria.

Prima da titolare per Olivier Giroud, sarà possibile vederlo in coppia con Ibrahimovic?

“L’idea è quella di far giocare sempre i giocatori migliori e loro sono tra i migliori che abbiamo, quindi perché no? È vero che hanno caratteristiche simili, ma Ibra può arretrare e fare una sorta di regista avanzato”.

Pioli ha detto che questo è il Milan più forte che allena. Conferma?

“Direi di sì perché partiamo dalla base dell’anno scorso. Stasera mancano 5 pilastri della scorsa stagione e sembra azzardato dirlo, ma sento che questa squadra è più forte. Dobbiamo finire delle piccole cose sul mercato e poi siamo pronti”.

Foto: Twitter Milan