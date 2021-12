Bajrami si racconta: “Zidane è sempre stato il mio modello da seguire. Preferisco segnare che non fare assist”

Nedim Bajrami, gioiello classe ’99 dell’Empoli, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Giochiamo tutti da squadra, c’è allegria e amicizia e andiamo tutti d’accordo. Di giorno pranziamo sempre insieme allo stadio. E poi in campo corriamo davvero tanto. La mia partita con l’Udinese? Contento per l’assist a Pinamonti, ma preferisco i gol. Sono sincero. Preferisco giocare da trequartista, ma ho fatto anche la mezz’ala sinistra nel 4-3-3in Svizzera. Sono destro, ma provo a usare anche il sinistro. Il mio modello da seguire èsempre stato Zinedine Zidane. Mi piaceva moltissimo quando ero nelle giovanili”.

FOTO: Twitter Empoli