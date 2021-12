BAJRAMI, L’UOMO IN PIÙ DI ANDREAZZOLI

Nella stagione fin qui più che ottima dell’Empoli, attualmente a sole quattro lunghezze dal quinto posto occupato dalla Juventus, sta brillando anche Nedim Bajrami. Il gol messo a segno ieri contro l’Udinese è stato per lui il quarto sigillo stagionale. Classe ‘99 e trequartista dotato di una grande tecnica, Nedim è nato a Zurigo ma nonostante abbia fatto tutta la trafila nelle varie categorie giovanili della Svizzera ha deciso di rappresentare l’Albania, debuttando lo scorso anno contro l’Ungheria. Per quanto riguarda i club, Bajrami è cresciuto calcisticamente nel Grasshoppers prima del passaggio nel 2019 all’Empoli in Serie B in prestito con diritto di riscatto. Allo Stadio Diego Armando Maradona, negli ottavi di finale di Coppa Italia di gennaio, ha messo in mostra la propria bravura anche in fase offensiva segnando una doppietta al Napoli nella gara persa dai toscani 3-2. Tra i protagonisti del ritorno della squadra di Andreazzoli in Serie A, Bajrami ha esordito nella massima serie del campionato italiano il 21 agosto contro la Lazio fornendo anche un assist. Il primo gol è poi arrivato l’11 settembre contro il Venezia e le prestazioni successive hanno messo in mostra ulteriormente le qualità del trequartista di Andreazzoli. Ora l’Empoli può sognare in grande trascinato anche da un Bajrami che si è preso in mano la squadra e alla ricerca della propria consacrazione definitiva. FOTO: Instagram Bajrami