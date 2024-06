Bajrami colpisce a freddo, poi rimonta Italia con Bastoni e Barella. E’ 2-1 al 45′

L’Italia, con una grande reazione, da grandissima squadra, ribalta in pochi minuti il gol a freddo dell‘Albania. A Dortmund, a fine primo tempo, gli Azzurri sono avanti 2-1 sull’Albania.

Inizio da brividi per Spalletti e i suoi uomini. Dopo 23 secondi, Albania in vantaggio. Non si intendono i due interisti Dimarco e Bastoni, ne approfitta Bajrami che insacca. E’ il gol più veloce subito dalla Nazionale azzurra.

Ma gli uomini di Spalletti non si scoraggiano. Prima una chance con Pellegrini, poi all’11’, pareggio italiano con Bastoni. Da calcio d’angolo, l’interista svetta di testa per il pareggio.

Passano 5 minuti e l’Italia la ribalta addirittura. Azione ben costruita, palla che finisce a Barella che con un destro di controbalzo batte Strakosha per il 2-1. L’Albania accusa il colpo, l’Italia sale di giri.

Chance clamorosa, intorno alla mezz’ora per Frattesi, che scavalca il portiere albanese ma si stampa sul palo. Ancora una chance per il tris italiano, ci prova Scamacca, ma Strakosha in uscita evita il gol.

Finisce il primo tempo sul 2-1 per l’Italia, ottima Nazionale, brava a rimontare dopo lo spavento iniziale.

Foto: twitter Euro 2024