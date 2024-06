Euro 2024 è già da record per l’Italia: il gol dell’Albania dopo 23 secondi è il più veloce subito dagli Azzurri

Euro 2024 comincia malissimo per la Nazionale italiana, sotto dopo 20 secondi, per una disattenzione tra Dimarco e Bastoni. Ne ha approfittato Bajrami per regalare la gioia agli albanesi.

Ed Euro 2024 stabilisce già un record per gli Azzurri. Il gol di Bajrami dopo 23 secondi, è il più veloce mai subito nella storia degli Azzurri. Superato un gol subito contro la Francia nei Mondiali del 1978, segnato da Lacombe.

🇦🇱 With less than a minute on the clock ⏰#EURO2024 | #ITAALB pic.twitter.com/B5G6rCKNAA — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024

Foto: twitetr Euro 2024