BAJCETIC, UNA NUOVA STELLA PER KLOPP

Il Liverpool ha ripreso il suo cammino in Premier, nel Boxing Day, con un successo, sofferto, contro l’Aston Villa di Unei Emery. Un 3-1 che fa sorridere Klopp, che può guardare la classifica con maggiore serenità e può anche essere soddisfatto perché tra le fila dei Reds è sbocciata una nuova potenziale stella. In attesa di Gakpo, ufficializzato ieri sera, Jurgen Klopp si gode il giovane Stefan Bajcetic. Stella di origine serba, ma di nazionalità spagnola. Classe 2004 e già figlio d’arte.

Il giovane ha realizzato il suo primo gol in Premier, ieri sera, segnando il 3-1 finale contro l’Aston Villa, due minuti dopo il suo ingresso in campo avvenuto al 79′.

Si tratta di un ennesimo gioiello lanciato da Klopp, che dimostra come il tecnico tedesco riesca a dare spazio e lanciare tantissimi giovani. Il gol di Bajcetic,

Una rete che porta due record. Prima di tutto la tempistica: gol dopo 2 minuti dall’ingresso in campo. Ma soprattuto con i suoi 18 anni e 65 giorni, Bajcetic è diventato il secondo giocatore spagnolo più giovane a segnare in Premier League. Davanti a lui solo Cesc Fabregas (17 anni e 113 giorni) con la maglia dell’Arsenal.

Conosciamo meglio questo ragazzo, classe 2004 e figlio d’arte. Nato a Vigo il 22 ottobre 2004, figlio di Srdan, calciatore serbo, ora allenatore, che ha giocato tanti anni nel Celta Vigo, nel Braga e nella Stella Rossa di Belgrado. Proprio a Vigo conosce la sua mfutura moglie e nel 2004, una volta finita la carriera da calciatore, nascerà appunto Stefan.

Il giovane cresce nel settore giovanile del Celta Vigo, dove percorre la trafila delle giovanili del club iberico dove milita per 10 stagioni dal 2013 al 2020. vincendo anche diversi premi individuali e attirando le attenzioni dei top club spagnoli. Ma il più rapido è il Liverpool. A dicembre 2020 si trasferisce ai Reds, voluto da Klopp, che vede in lui una futura stella.

Nell’Academy dei Reds, Bajcetic fa valere le sue qualità, e a partire dal 2022 viene occasionalmente incluso in prima squadra per la panchina. Il 27 agosto 2022, debutta in Premier League subentrando nella vittoria per 9-0 contro il Bournemouth. Il 13 settembre successivo debutta in Champions League, subentrando nei minuti finali della partita contro l’Ajax a Thiago Alcântara. Una curiosità questa. Il padre, nel Celta Vigo, era stato compagno di Mazinho, papà di Alcantara. Nell’occasione diventa il reds più giovane ad esordire in Champions (17 anni, 10 mesi e 22 giorni), battendo il precedente record di Billy Koumetio (18 anni e 25 giorni).

Seguiranno mesi non facili per il Liverpool, con Rajcetic che sussegue presenze con le giovanili a convocazioni in prima squadra. Fino ad arrivare a ieri sera, in occasione della sua seconda presenza in prima squadra in Premier, dove segna la prima rete da professionista nella vittoria per 1-3 in casa dell’Aston Villa.

E’ un gol che potrebbe lanciare definitivamente la carriera del giovane Stefan, che ha le qualità giuste per sfondare ai massimi livelli. Ha scelto la Nazionale spagnola, con cui ha esordito nell’Under 18, dove vanta 3 presenze.

Gioca come mediano, anche se ha spesso fatto il centrale di difesa. Ha un ottimo piede, è dotato di un buon tiro dalla distanza e grande padronanza in mezzo al campo.

Klopp, dopo il gol all’Aston Villa, così ha parlato in merito: “Sappiamo che questi ragazzi sono molto bravi e dobbiamo creare situazioni affinché possano aiutarci. Se siamo stabili, possono farlo. Bajcetic ha qualità eccezionali, così come altri ragazzi della rosa. Sono tutti dei grandi talenti ed è bello averli in rosa”.