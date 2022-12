Klopp coccola Bajcetic: “Ha qualità eccezionali. Bello avere questi grandi talenti in rosa”

Il suo primo gol in Premier League ha chiuso la partita contro l’Aston Villa consegnando la vittoria al suo Liverpool. Al termine della partita, Jurgen Klopp si è soffermato a parlare delle qualità dei giovani emergenti che sta lanciando in campo, tra cui anche l’eroe di giornata Stefan Bajcetic: “Sappiamo che questi ragazzi sono molto bravi e dobbiamo creare situazioni affinché possano aiutarci. Se siamo stabili, possono farlo. Bajcetic ha qualità eccezionali, così come altri ragazzi della rosa. Sono tutti dei grandi talenti ed è bello averli in rosa”.

Foto: Instagram Bajcetic