Bagni su Kvaratskhelia: “Può arrivare in doppia cifra, il Napoli ha fatto un grande affare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli Salvatore Bagni si è espresso sul nuovo acquisto azzurro, Khvicha Kvaratskhelia: “La prima volta che l’ho visto aveva solo 16 anni, in campo con l’Under 17 della Georgia. Poi è cresciuto velocemente sotto tutti i profili. Se mi ha sorpreso il suo esordio? No, assolutamente. Le doti tecniche del ragazzo non si discutono. E poi ha un altro pregio, la sfrontatezza. Non ha paura di puntare l’uomo per saltarlo. Ci proverà sempre. Se poi ci riuscirà anche contro le big del campionato, questo è tutto da scoprire”. Infine, sulla quota di gol che potrebbe raggiungere a fine campionato: “Per me può arrivare senza problemi in doppia cifra. Se poi comincia a segnare di testa che non è il suo… il Napoli ha fatto un grande affare. Quando lo venderà sarà una grande plusvalenza”.

