Gol e assist per Khvicha Kvaratskhelia all’esordio in Serie A. Il nuovo esterno del Napoli ha lasciato libero sfogo alla sua gioia per la grande prestazione sui social: “Ogni giorno è un buon giorno, ma alcuni sono migliori. Forza Napoli sempre”. Napoli gongola, Kvaratskhelia ha risposto presente.

Foto: Instagram Napoli