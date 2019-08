Badelj riabbraccia la Fiorentina: ora è anche ufficiale

Milan Badelj riabbraccia la Fiorentina dopo un anno. Daniele Pradè, ds della Viola, ha parlato in conferenza annunciando e ufficializzando il ritorno del centrocampista croato. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto che vi abbiamo raccontato con dovizia di dettagli (qui le cifre). “Milan per me sarà l’acquisto più importante perché mi rappresenta – le parole di Pradè -. Nel 2012 sono partito con un calciatore come Lupatelli, e sotto il profilo dell’uomo lui è un acquisto così. Mi raccorderà i giovani con gli adulti e in tutto lo spogliatoio. Lo ringrazio perché ha avuto una grandissima pazienza di aspettarci e di volere con forza questo passaggio. Ringrazio il suo agente e anche la Lazio, con Tare che è un uomo di parola, come Lotito. La Fiorentina è sempre la stessa ma le persone sono diverse e ripartono da lui”.

Foto: sito ufficiale Fiorentina