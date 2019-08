Esclusiva: Badelj alla Fiorentina, diritto e non obbligo. Le cifre definitive

Diritto di riscatto e non obbligo. Questo l’accordo definitivo tra Fiorentina e Lazio per il ritorno in viola del

centrocampista Milan Badelj. Il prestito sarà oneroso (700 mila euro), la somma per il riscatto è stata pattuita in

4,3 milioni. Totale dell’operazione: 5 milioni. Una soluzione fortemente voluta dal club toscano e che nelle prossime

ore avrà i passaggi automatici, ovvero scambio di documenti per poi programmare le visite.

Foto: Twitter ufficiale Lazio