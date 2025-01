Azzi si presenta: “Voglio portare il calore del Brasile alla Cremonese”

Paulo Azzi è un nuovo giocatore della Cremonese. Il calciatore brasiliano lascia il Cagliari in questa sessione invernale di calciomercato, dopo aver disputato 9 presenze tra campionato e Coppa Italia in questa stagione. Un’occasione più unica che rara per il terzino sinistro che ha di trovare maggiore spazio nella seconda divisione italiana. Un rinforzo importante anche per la compagine grigiorossa che continua a lottare in maniera incessante per un posto in Serie A. Gli uomini di Stroppa, infatti, si trovano al quarto posto, in zona playoff per la promozione, con l’accesso diretto che dista ben 11 punti. Un gap importante, ma che da qui alla fine del campionato potrebbe essere colmato. Nel mentre Azzi si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Sono contento di essere qui, pronto per questa nuova sfida. Sono carico, la società è importante e non vedo l’ora di cominciare. Cerco sempre di portare il calore del Brasile, l’allegria, sia nel calcio che nella vita quotidiana. Sono grato per tutto ciò che l’Italia mi ha dato in questi anni”.

FOTO: Sito Cremonese