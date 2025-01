Ufficiale: Cremonese, dal Cagliari arriva Paulo Azzi

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio le prestazioni sportive del calciatore Paulo Dentello Azzi. Nato a Bragança Paulista il 15 luglio 1994, Paulo Azzi è un esterno che in carriera ha sempre mostrato grande duttilità sia in termini di ruolo che di raggio d’azione (è in grado di giocare sia a destra che a sinistra). Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paulista, con cui nel 2013 fa il suo esordio tra i professionisti, nel novembre dello stesso anno approda in Italia, più precisamente a Cittadella, con cui si alterna tra Primavera e Prima Squadra collezionando 4 presenze, 1 gol e 2 assist in Serie B. In estate passa a titolo definitivo alla Tombense, squadra del massimo campionato verdeoro, ma dal gennaio del 2015 torna in Italia per vestire la maglia dello Spezia (sempre in Serie B) e vivere diverse esperienze in prestito in Serie C con Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli e Lecco.

La stagione della consacrazione è la 2021/22 con l’approdo al Modena: agli ordini di Attilio Tesser, nonostante l’arretramento a terzino sinistro, vive una stagione sorprendentemente prolifica a livello realizzativo e con 7 gol e 7 assist aiuta i gialli a vincere il Girone B di Serie C e la Supercoppa di categoria. Dopo sei mesi in cadetteria vissuti in Emilia si trasferisce a Cagliari, diventando riferimento della formazione sarda che conquisterà la promozione in Serie A attraverso i playoff. All’esordio nel massimo campionato disputa 25 gare con i rossoblù (a cui si aggiungono 3 partite e 1 gol in Coppa Italia), mentre nel 2024/25 è sceso in campo in 9 occasioni (6 di campionato e 3 di Coppa, di cui una proprio contro la Cremonese). In totale vanta 31 presenze in Serie A, 41 in Serie B (3 gol, 4 assist) e 170 in Serie C (17 reti e 16 assist). Azzi sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2026.

Foto: sito Cremonese