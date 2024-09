Avellino, svolta annunciata. Pagano Pazienza, Perinetti e i suoi collaboratori

Una decisione nell’aria, maturata nella notte poco prima delle tre. Michele Pazienza è stato esonerato, come era chiaro già subito dopo la sconfitta contro il Latina, ennesimo passo falso di un avvio di stagione non in linea con le aspettative. Nel mirino da giorni era anche il direttore sportivo Giorgio Perinetti, sollevato dall’incarico, una decisione che coinvolge i suoi collaboratori Condò e Strano. L’ennesimo ribaltone tecnico di un club che investe tanto (basti pensare al ricchissimo contratto garantito a Rastelli) ma che da anni non riesce a trovare un filo conduttore. Nel frattempo la squadra sarà affidata a Raffaele Biancolino in vista del turno infrasettimanale in casa della Turris. Potrebbe anche non essere una decisione temporanea, la società rifletterà sull’opportunità di mettere un altro allenatore a libro paga.