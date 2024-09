Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo i gironi B e C. Il Latina vince ad Avellino grazie alla rete di Capanni e condanna Michele Pazienza: la sua panchina è sempre più in bilico. Di seguito i risultati:

Girone B

Pontedera – Arezzo 0-1

Torres – Pineto 1-1

Girone C

Avellino – Latina 0-1

Cavese – Monopoli 0-1

Taranto – Altamura 1-2

Foto: Serie C Logo