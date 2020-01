Ausilio duro: “Petrachi abbia rispetto, lui la persona più adatta a spiegare cos’è un cortocircuito”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla vicenda Politano-Spinazzola e sulle recenti parole di Petrachi: “Spinazzola-Politano? Sono le ultime parole sull’argomento, per noi è chiuso, è un cortocircuito ma è una parola che lui (Petrachi, ndr) conosce bene, sarà lui la persona più adatta a spiegare cos’è un cortocircuito viste le conferenze in passato. Noi siamo tutti allineati, se si va per un giocatore è perché tutti sono assolutamente d’accordo e allineate, se questo è un pensiero che il ds della Roma non ha è problema suo. Si guarda a casa propria, si deve avere rispetto tra colleghi e ognuno deve preoccuparsi dei problemi loro. Politano? E’ un giocatore importante. Se ci sarà da favorire questa operazione, cercheremo di accontentare il ragazzo. E’ un attaccante, i numeri sono questi. Se dovesse uscire, vediamo di trovare occasioni buone”, ha chiuso Ausilio.

Foto: Twitter ufficiale Inter