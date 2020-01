Petrachi: “Spinazzola resta alla Roma. Stimo Marotta ma deve esserci stato un corto circuito”. Su Politano…

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi istanti prima del match di campionato contro il Genoa. Il dirigente è tornato sul mancato trasferimento Politano-Spinazzola, parlando di corto circuito tra Marotta e Ausilio: “Le schermaglie di calciomercato esisteranno sempre, ma dispiace per le parole date e non mantenute. Spinazzola non era sul mercato sono stati loro a chiederlo e lo avevamo sacrificato, avevano superato le visite. Parlo di corto circuito, di equivoco ancor prima delle visite di Spinazzola. C’era già un accordo con il direttore sportivo dell’Inter per questo parlo di corto circuito. Per me l’operazione era chiusa“.

Politano

“Non so cosa faranno per Politano a noi serve un esterno. Se l’Inter vorrà prestare Politano alla Roma siamo pronti. Useremo il buon senso. Mi auguro che le cose si mettano a posto”.

Foto: Twitter Roma