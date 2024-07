Ausilio conferma: “Oristanio? Molto richiesto. Parla anche con il Genoa”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha così parlatopresenti all’apertura del calciomercato estivo a Rimini, soffermandosi anche su Oristanio, confermando quanto vi avevamo raccontato: “È molto richiesto. Ha fatto un bel percorso, prima all’estero e poi in Italia. È maturato molto e ora stiamo cercando il progetto migliore per lui. Si sta confrontando, con la nostra autorizzazione, con qualche società, come il Venezia o il Genoa. Deciderà lui insieme alla sua famiglia qual è il progetto che lo stuzzica di più”.

Foto: Twitter ufficiale Inter