AUGUSTÍN ÁLVAREZ, URUGUAIANO IN SALSA VIOLA

Come vi abbiamo raccontato ieri la Fiorentina avrebbe prenotato Augustin Alvarez, offrendo al Penarol 13 milioni più 3 di bonus. L’idea è quella di acquistarlo ora e di lasciarlo in Uruguay fino all’estate, rilevando il 90 per cento del cartellino e lasciando il 10 per cento al Penarol in caso di futura rivendita. La viola si muove da subito per il futuro, dopo gli acquisti di Piatek e Arthur Cabral per il reparto offensivo, prova ad aggiungere giovane linfa con l’uruguaiano classe 2001.

Augustin Alvarez è cresciuto nel settore giovanile del Peñarol, ha esordito in prima squadra il 13 settembre 2020 in occasione dell’incontro di Primera División Profesional pareggiato 0-0 contro il Montevideo City. Sei giorni più tardi ha trovato anche il primo gol in carriera aprendo le marcature della trasferta vinta 3-1 sul campo del Plaza Colonia. Protagonista della fase Clausura del campionato, conclude la sua prima stagione da professionista con 10 reti in 30 presenze complessive.

In due anni da professionista in cui indossa tutt’oggi la maglia del Peñarol ha collezionato in totale 52 presenze in cui ha messo a segno 23 reti, vale a dire un gol ogni due partite che per un classe 2001 di appena 21 anni sono un ottimo biglietto da visita.

Nell’agosto 2021 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore dal commissario tecnico Óscar Tabárez. Il successivo 6 settembre esordisce aprendo le marcature dell’incontro vinto 4-2 contro la nazionale boliviana.

Augustin Alvarez è alto 180 centimetri, è una prima punta dalle spiccate doti nel andare con facilità in gol. Finalizzazione, tecnica, intelligenza nei movimenti sono le caratteristiche che gli sono valse l’appellativo di “nuovo Suarez“. Ed effettivamente una certa somiglianza c’è, sebbene sia presto per fare paragoni con il campione ex Liverpool e Barcellona che ha scritto una pagina importante della storia calcistica uruguaiana.

I numeri di Augustin Alvarez gli sono valsi i corteggiamenti di vari club europei che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del gioiellino e futuro della nazionale uruguaiana cresciuto nel Peñarol che ha lanciato vari giocatori nel palcoscenico del calcio mondiale tra cui Nahitan Nandez corteggiato dalla Juventus.

La Fiorentina avrebbe così anticipato l’intera concorrenza per l’attaccante del futuro che garantirebbe alla rosa di Vincenzo Italiano di godere della giovane linfa di Augustin Alvarez pronto a conquistarsi la scena in Italia, in Europa e in patria.

FOTO: twitter penarol