Dall’Uruguay (ore 22,28 di ieri): la Fiorentina prenota Alvarez del Penarol

Ieri a tarda ora sono arrivati importanti aggiornamenti sul futuro di Augustin Alvarez, punta centrale di talento del Penarol classe 2000, con un contratto in scadenza nel 2024. Secondo quanto anticipato alle 22,28 di ieri dal sito uruguaiano padreydecano.com, la Fiorentina avrebbe prenotato Alvarez, offrendo al Penarol 13 milioni più 3 di bonus. L’idea è quella di acquistarlo ora e di lasciarlo in Uruguay fino all’estate, rilevando il 90 per cento del cartellino e lasciando il 10 per cento al Penarol in caso di futura rivendita. Ulteriore conferma che la Fiorentina, dopo aver preso Piatek e Cabral, sta pensando anche al futuro.

