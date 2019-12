Attesa in Spagna per il Clasico più blindato della storia: 4000 agenti al Camp Nou

Il countdown in vista di Barcellona-Real Madrid si fa sempre più incessante. Questa sera, alle ore 20:00, i riflettori del Camp Nou si accenderanno sul match più atteso dell’anno. Le due squadre, appaiate in testa alla classifica a quota 35 punti, cercano una vittoria per mettersi da soli al comando della Liga e dare un grosso segnale al campionato. Il match, inizialmente rinviato per i disordini politici in Catalogna, sarà il più blindato della storia: sono circa 4000 gli agenti in servizio allo stadio e nelle zone limitrofe. I poliziotti presiedano anche l’albergo che ospita le due squadre, l’Hotel Sofia, distante circa 500 metri dall’impianto sportivo. L’allerta è massima anche per un nuovo corteo indipendentista per le strade di Barcellona, che potrebbe provocare ritardi e problemi di ordine pubblico. La speranza è che questa sera a fare notizia possano essere solo le magie in campo dei grandi campioni che come sempre presenziano questa sfida.