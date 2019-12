Zidane nel regno di Messi: finalmente il Clasico, Barça-Real infiamma la Liga

Finalmente torna il Clasico. Barcellona e Real domani sera recuperano al Camp Nou la gara saltata il 26 ottobre, quando nella città catalana migliaia di persone protestavano contro il governo di Madrid. La partita ha in palio anche la prima piazza della Liga, che oggi le squadra di Zidane e di Messi condividono con 35 punti ciascuna dopo 16 gare di campionato (insegue il Siviglia a 3 lunghezze). Si tratta della sfida numero 214 tra le due squadre, la 179esima in Liga, la 109esima in casa del Barcellona e i numeri sono tutti per i blaugrana. Il Real, infatti, non vince un Clasico dalla finale di ritorno della Supercoppa spagnola del 2017 quando portò il trofeo a casa con un doppio trionfo. In Liga i Blancos non vincono addirittura dalla stagione 2015/16 quando Benzema e Cristiano Ronaldo ribaltarono l’1-0 di Piqué. Una partita, quella di domani, che tutta la Spagna – e non solo – aspettava da mesi. Adesso finalmente ci siamo e il Nou Camp è pronto a vivere una notte speciale, con gli occhi di tutto il mondo addosso. Gli ingredienti per una sfida unica ci sono davvero tutti, tra poche ore la parola passerà al campo.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona