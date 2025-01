Attaccante Juve tra priorità, gradimenti, concorrenza e depistaggi

Capitolo attaccante Juventus, anche qui la scrematura è stata fatta: gli indizi, forti, portano da tempo a Kolo Muani e Zirkzee, per ora in rigoroso ordine alfabetico, ma forse il francese in uscita dal Paris Saint-Germain ha le caratteristiche che servono di più. C’è concorrenza (Tottenham in testa, come raccontato), ma la Juventus ha mosso passi significativi. Partiamo da un presupposto: chi ha soldi e può scaraventarli sul mercato, ha sempre una corsia preferenziale verso chi si è messo con maggiore anticipo. Questo è un concetto che va sempre tenuto in considerazione. Ma la Juventus su Kolo Muani c’è da tempo, il tentativo è in corso sempre più. Senza trascurare Zirkzee e tenendo conto che in questi giorni il Manchester United è impegnato con altre uscite più urgenti. Ribadiamo che Rashford (nella lista del Milan) è stato proposto anche alla Juve e le valutazioni continuano pur avendo caratteristiche non da prima lunga classica. E che Fullkrug oggi non è un obiettivo. Selezione fatta da tempo e confermata, adesso serve concretizzare.

Foto: Instagram Kolo Muani