Il retroscena: Fullkrug per la Juve non è una priorità. E oggi neanche un’idea

Un nome al giorno leva il medico di torno. Forse. Più che altro, farne tanti crea solo confusione. Prendiamo Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993, che evidentemente non è felice al West Ham pur essendo fresco di trasferimento in Premier. Accostato alla Juventus nelle ultime ore, possiamo dire che non è una priorità e oggi neanche un’idea. Può darsi che sia stato proposto, ma ogni giorno ce ne sono dieci di queste storie molto spesso senza una profondità. La Juve ha due piste che segue da settimane per l’attacco: Kolo Muani, probabilmente ritenuto ideale per le necessità di Thiago Motta, senza dimenticare Joshua Zirkzee. Le altre sono suggestioni, talvolta senza senso.

Foto: Instagram West Ham