Atalanta, tutto confermato: visite mediche in corso per Kossounou. Poi la firma

Oggi in casa Atalanta è giornata di visite mediche: Odilon Kossounou ha iniziato l’iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della dea. Confermata, dunque, la nostra esclusiva del 26 agosto in cui, per la prima volta, vi abbiamo parlato del giocatore livoriano accostato prepotentemente al club di Percassi. Operazione in prestito oneroso di 4-5 milioni, altri 22-23 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo. Dopo le visite mediche Kossounou si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club bergamasco.