Atalanta, tegola Zapata. Trauma distorsivo al ginocchio. Un mese di stop

Tegola non da poco per l’Atalanta. I nerazzurri dovranno fare a meno di Duván Zapata per un mese. Il colombiano ha infatti riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro e salterà le prime due partite di Serie A, sabato contro il Torino e il 28 agosto al Gewiss Stadium contro il Bologna.

Zapata non potrà neppure rispondere alla chiamata della Colombia per le gare di qualificazione ai Mondiali. Se recuperasse in tempo, sarebbe disponibile per la Fiorentina, alla terza giornata, dopo la sosta.

Tutto questo, dopo il muro, ormai definitivo, dell’Atalanta nei riguardi dell’Inter. Per i campioni d’Italia Zapata era la prima scelta, ma come raccontato, la famiglia Percassi non intende privarsene.

Foto: Instagram personale