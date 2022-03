Atalanta stanca e impacciata, Genoa sempre solido: nessun gol al “Gewiss”

La vittoria della Juventus ha messo pressione all’Atalanta chiamata a vincere per tenere i bianconeri a distanza ravvicinata. Dopo un primo tempo con poche occasioni da rete, nella ripresa non sono cambiate tanto le dinamiche, ma i nerazzurri hanno avuto un’occasione nitidissima: al 64′ Pasalic ha mandato alto da due passi, servito bene da Koopmeiners. Pochi minuti dopo, invece, è stato il Genoa con Destro ad andare vicino a sbloccare la partita: il suo diagonale si è spento di poco a lato. Poi è stato il turno di Frendrup, che ha impegnato Sportiello da dentro l’area. Allo scadere dei novanta minuti si sveglia Muriel, che però viene stoppato da Maksimovic. Occasione persa dall’Atalanta, che non riesce ad avere la meglio sul Genoa anche al ritorno. Lo 0-0, stesso risultato dell’andata, premia i rossoblu, che però per risalire la china hanno stretta necessità di vincere più partite possibili.

Foto: Twitter Atalanta