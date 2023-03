Gian Piero Gasperini non potrà contare su José Luis Palomino per affrontare l’Udinese in casa. Dopo Scalvini, nuovo stop in difesa per l’Atalanta. Il trentatreenne argentino ha evidenziato dei postumi distrattivi all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Foto: Instagram ufficiale Atalanta