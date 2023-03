Scalvini salta l’Udinese, lavoro individuale per Zapata: il report dell’Atalanta

Giorgio Scalvini non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida in programma tra Atalanta e Udinese sabato pomeriggio alle 18. Il difensore nerazzurro ha rimediato trauma distorsivo alla caviglia destra nella sfida contro il Milan, con interessamento dei legamenti del compartimento interno evidenziato dagli accertamenti diagnostici. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Lavoro individuale ancora per Zapata, fisioterapia invece per Hateboer.

Foto: sito Atalanta