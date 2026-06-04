Atalanta, i nomi in agenda. Ci sono conferme su Savona

04/06/2026 | 23:35:09

Quando perfezionerà la cessione di Palestra, l’Atalanta si tufferà sul mercato, ma già da diversi giorni sta scandagliando alcune potenziali situazioni in entrata. Per la sostituzione del terzino classe 2005 un profilo sondato e che piace non poco è quello di Savona di proprietà del Nottingham Forest dopo una lunga trafila nella Juventus. La vera rivoluzione sarà a centrocampo all’insegna di un 4-3-3 fresco di nomina. L’Atalanta ci ha provato per Da Cunha che il Como vuole blindare, piace molto Atta che ha una valutazione alta. In lista teniamo, come già anticipato, sia Jashari che Ricci, ma bisogna memorizzare la decisione del Milan oggi alle prese con altre situazioni più urgenti.

Foto: X Nottingham