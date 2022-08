AS: il Barça e l’agente di Foyth a colloquio, ma il Villarreal non vuole negoziare

Nelle ultime ore c’è stato un colloquio tra la dirigenza del Barcellona e l’agente di Juan Foyth. Un incontro che, almeno per il momento, non ha portato ad alcuna offerta formale da parte del club catalano. Il difensore argentino è un giocatore chiave per il Villarreal, che non vorrebbe lasciarlo partire. Secondo quanto riporta AS, infatti, la società non ha intenzione di accettare alcuna negoziazione sulla cifra da versare per avere il cartellino del classe ’98: chi sarà realmente interessato, dovrà pagare l’intera clausola rescissoria, di 42 milioni di euro.

Foto: Sito Villarreal