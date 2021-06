Ufficiale: Villarreal, riscattato Foyth dal Tottenham. Al giocatore contratto fino al 2026

Juan Foyth resterà in Spagna. Il Villarreal ha annunciato di aver esercitato l’opzione d’acquisto per il difensore argentino di proprietà del Tottenham. Ecco il comunicato del club spagnolo. “Il Villarreal CF ha esercitato l’opzione di acquisto per Juan Foyth, che ha giocato per il club giallorosso in prestito durante l’attuale stagione 2020/21. Il difensore argentino sarà un calciatore “groguet” per le prossime cinque stagioni (fino a giugno 2026)”. Il giocatore, arrivato in Spagna nel 2020, ha convinto Unai Emery, Juan Foyth nella stagione appena conclusa ha giocato 32 partite in tutte le competizioni, vincendo soprattutto l’Europa League con la squadra iberica.

¿Alguien se ha fijado en el recorrido tan extraño que hizo el autobús el otro día en la celebración 🤔? pic.twitter.com/3wUkbUykRq — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 11, 2021

FOTO: Sito Villarreal