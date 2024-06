Artistico-Catania: la lunga rincorsa da gennaio ora può materializzarsi

Il Catania punta su Gabriele Artistico da mesi, sorpresa dello scorso gennaio quando vi avevamo anticipato come il club siciliano si era già mosso per battere la concorrenza. A quei tempi il Catania aveva mosso passi concreti, in anticipo rispetto a Spezia e Cremonese, anche il Lecce aveva fatto un sondaggio. Ma a quei tempi la Virtus Francavilla stava lottando per la salvezza, aveva chiesto un milione più bonus per liberarlo e non se ne fece nulla. Adesso, dopo la retrocessione della Virtus Francavilla, Artistico si è liberato, il cartellino è il suo e il Catania è uscito allo scoperto.

Foto: Instagram Artistico