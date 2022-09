Arthur ripercorre l’avventura in bianconero. Il post sui social: “Grazie, Juventus”

Arthur è già a Londra, pronto per iniziare una nuova avventura tra le fila del Liverpool. Al momento, manca solamente l’ufficialità, poi sarà a disposizione di Klopp. Intanto, il brasiliano ha condiviso su Twitter un video con cui ha ripercorso la sua esperienza in bianconero: dalla conferenza stampa di presentazione alle ultime apparizioni in campo. Poi, il breve messaggio di gratitudine: “Grazie, Juventus”.