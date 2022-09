Arthur saluta la Juve, è già in partenza per Liverpool. Il video

Arthur è atteso in Inghilterra, nelle prossime ore, per iniziare una nuova avventura tra le fila del Liverpool. I Reds hanno, infatti, trovato un accordo con la Juventus per il prestito secco del centrocampista, fuori dal piani di Allegri. Già questo pomeriggio dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il nuovo club. Ecco le immagini che riprendono il giocatore mentre è in partenza dall’aeroporto di Caselle: