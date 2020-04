Arthur: “La Juventus? Sia chiaro, la mia unica opzione è il Barcellona”

Nella giornata di ieri, i media spagnoli avevano riportato di una possibile apertura nei confronti della Juventus da parte del Barcellona in merito alla possibile cessione del brasiliano Arthur Melo. Oggi, sulla questione, è intervenuto il diretto interessato che ha dichiarato tramite un comunicato stampa rilasciato a MARCA: “Juventus? Sia chiaro, l’unica opzione che mi interessa è il Barcellona. Ci sono sempre speculazioni sul mercato ma onestamente la mia idea è molto chiara: voglio continuare a giocare nel Barcellona, sono estremamente sicuro di questo. Qui mi trovo bene e voglio ringraziare ancora una volta club e staff per la loro fiducia. Una ragione in più per essere del tutto chiari.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona