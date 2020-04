Dalla Spagna: “Il Barcellona apre per Arthur alla Juve”

Ci sarebbe un’apertura del Barcellona per la cessione di Arthur Melo alla Juventus. A riportarlo è il quotidiano Mundo Deportivo, secondo cui il club bianconero avrebbe sondato il terreno con i blaugrana, ottenendo il via libera per intavolare una possibile trattativa. Sempre secondo il quotidiano catalano, la Juve potrebbe anche inserire nell’operazione qualche contropartita tecnica come Pjanic, Bernardeschi o Bentancur. Dall’entourage del calciatore fanno sapere che ad oggi il Barça ha solo mostrato fiducia nei confronti del ragazzo e che lui vorrebbe restare. Allo stesso tempo, però, il club potrebbe essere disposto a sacrificarlo per liberarsi di un ingaggio piuttosto cospicuo (quasi 5 milioni di Euro netti).

Foto: profilo Twitter personale Arthur Melo