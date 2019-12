Arteta: “L’Arsenal è tra i più grandi club al mondo, è un onore essere qui. Questa squadra ha talento”

Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal. Il club londinese ha annunciato con una nota la nomina dell’ex giocatore che ha vestito la maglia dei Gunners dal 2011 al 2016. Il nuovo mister ha commentato così l’arrivo sulla panchina ai canali della società: “E’ un grande onore. L’Arsenal è uno dei più grandi club del mondo. Dobbiamo competere per i migliori trofei e questo mi è stato chiarito subito dalla dirigenza. Sappiamo tutti che c’è molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicuro che ce la faremo. Sono abbastanza realistico da sapere che non succederà dall’oggi al domani, ma l’attuale squadra ha talento e c’è una grande conduttura di giovani giocatori che arrivano dall’Accademia“.