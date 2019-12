Ve lo avevamo anticipato nella giornata di mercoledì, oggi è arrivata anche l’ufficialità: Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal. Come si legge in una nota del club, “Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta si unirà al club come head coach da domenica. Mikel, ex capitano di club, ha militato nel club per cinque stagioni, dal 2011 al 2016, e ha firmato un contratto di tre anni e mezzo”.

Foto: sito Arsenal