Arsenal, è la peggiore partenza in campionato dal 1974

Solo quattordici punti in quattordici partite, è la peggiore partenza dell’Arsenal in campionato dalla stagione 1974-75, annata nella quale terminò al sedicesimo posto. Oggi i Gunners sono quindicesimi e la panchina di Arteta è sempre più a rischio dopo l’ennesima sconfitta, l’ottava del 2020-21, ottenuta per mano dell’Everton di Ancelotti poco meno di un’ora fa.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal