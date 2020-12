Premier, l’Everton batte l’Arsenal 2-1. La crisi dei Gunners è sempre più profonda

L’Everton di Ancelotti supera l’Arsenal di Arteta per 2-1 nella gara delle 18.30 di Premier League, valida per la quattordicesima giornata.

Succede tutto nei primi 45′, Calvert-Lewin sblocca la gara dopo ventidue minuti, il tocco decisivo è di Holding e potrebbe essere anche assegnato l’autogol dalla FA al difensore dell’Arsenal. Al 35′ Nicolas Pepé su rigore riporta la sfida in parità, ma prima dell’intervallo arriva l’ennesima doccia fredda in questa stagione amara per i Gunners, il difensore dei Toffees Yerri Mina trova la zampata vincente di testa al 45′. Finisce così e la panchina di Arteta è sempre più a rischio.

L’Everton di Ancelotti vola al secondo posto a quota 26 punti, in attesa del big match tra Tottenham e Leicester di domani.

Sono solo 14 i punti dell’Arsenal, al quindicesimo posto e con otto sconfitte su quattordici gare disputate, è sempre più profonda la crisi della squadra del Nord di Londra.

Foto: Twitter ufficiale Everton