Arrivabene: “Non ci siamo visti per Pogba, ma ci serve un grande centrocampista”

Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Con il quarto posto l’obiettivo è stato raggiunto, è comunque una buona cosa data la ricostruzione in atto. Certamente quando non si vince lo scudetto il rammarico non manca, ma ribadisco come il quarto posto sia comunque un buon risultato. A tal proposito, complimenti a Giorgio.

Pogba? È un calciatore del Manchester United, va rispettato in quanto tale. Detto ciò, il procuratore di Paul è lo stesso di Kean e Pellegrini, dunque ci si incontra. L’ultimo meeting non era per Pogba. Se volessimo parlare con Pogba dovremmo parlare prima con lo United, questo è un gentlemen agreement presente tra le squadre.

Serve un grande centrocampista, stiamo facendo le nostre valutazioni. Non c’è solo il centrocampo, serve equilibrio tra difesa, centrocampo e attacco.

Gli investimenti devono essere sostenibili, come ho già detto in occasione dell’acquisto di Dusan. A gennaio abbiamo fatto questa mossa per anticipare il mercato.

Vogliamo valorizzare i giovani, se italiani meglio ancora. Riguardo l’italianità dei calciatori, bisogna considerare anche il livello che vogliamo far raggiungere alla squadra. Sarei contento di avere una squadra italiana, ma bisogna anche considerare il livello“.

Foto: Twitter Juventus