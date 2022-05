Pogba-Juve: incontro in corso. Una lunga rincorsa dal 14 dicembre

È in corso a Torino l’incontro tra l’avvocato Rafaela Pimenta (arrivata da Parigi dopo la premiazione di Donnarumma come migliore portiere della Ligue1) e la Juve per parlare di Paulo Pogba. Una lunga rincorsa della Juve che vuole capire la fattibilità dell’operazione per riportare il Polpo in bianconero. Logica conseguenza di una rincorsa partita il 14 dicembre con quell’incontro conoscitivo in cui si era parlato anche di Gravenberch (che poi ha scelto il Bayern) e de Ligt.

Anche in questo summit si approfondirà la posizione del difensore olandese (scadenza 2024) con la possibilità di un rinnovo in assenza di offerte “folli”. E verrà trattato anche l’argomento Kean.

Ma il campo principale è Pogba: la Juve, come spiegato giusto una settimana fa, vuole proporre un ingaggio da 8 milioni come base più ricchi bonus, con la possibilità di allargarsi leggermente sulla parte fissa. La Juve confida in una scelta di cuore del Polpo, sapendo che altri club (Paris Saint-Germain) potranno fare una proposta più ricca a livello di ingaggio.

